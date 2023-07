Hartnäckige Sonnencreme-Flecken entfernen: Diese Hausmittel helfen!

Deutschland - Sich (vor allem) im Sommer ausreichend mit Sonnencreme einzudecken, ist wichtig. Doch oft bleibt beim Auftragen etwas an der Kleidung hängen. Damit das Lieblingsshirt oder Kleid die Flecken schnell wieder loswird, gibt es ein paar Tricks.

Einmal kurz nicht aufgepasst, schon ist es passiert: Egal ob aus Sprühflaschen oder Tuben, allzu leicht landet Sonnencreme auf der Kleidung und hinterlässt unschöne, teils hartnäckige Flecken. © Christin Klose/dpa-tmn

Hautkrebs und die Hautalterung werden hauptsächlich durch Sonneneinstrahlung ausgelöst. Allein fürs Gesicht sollte man daher einen Teelöffel Sonnencreme, am besten mit Lichtschutzfaktor 50, verwenden. Für den Rest des Körpers dürfen es - je nach Kleidung gerne bis zu vier weitere sein.

Die meisten Sonnenschutzmittel bestehen aus Wasser und Ölen und können hartnäckige Flecken hinterlassen, wenn man nicht aufpasst. Wie gut, dass altbewährte Hausmittel bereits Abhilfe versprechen!

Laut dem Verbraucherportal Öko-Test sollte auch wenigstens eine der genannten Mittelchen in jedem Haushalt vorhanden sein:

Backpulver

Es wird auch gern mit Salz oder Essig zum Putzen genommen. Seine bleichende Wirkung hat schon viele Ladungen weißer Laken wieder strahlen lassen. Und auch bei Sonnencreme-Flecken wirkt es wahre Wunder!

Einfach den Fleck auf der Kleidung befeuchten und eine großzügige Menge an Backpulver darüber geben. Diese anschließend sanft einreiben und ein paar Stunden oder am besten über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag kann man das Pulver abbürsten und das Kleidungsstück wie gewohnt waschen.

Die Sonnencreme sollte dann keinen Fleck hinterlassen.