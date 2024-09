Arbeitsminister Heil: Bürgergeld wird 2025 nicht steigen! Druck auf Bezieher soll sogar erhöht werden

Berlin - Keine erneute Erhöhung! Nachdem die Bürgergeld-Sätze in diesem Jahr stark angestiegen waren, soll 2025 nun eine Nullrunde folgen. Das kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (51, SPD) in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv an. Auch sollen die Anforderungen an Bürgergeld-Bezieher verschärft werden.