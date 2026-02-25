Journalist entsetzt über jungen Arbeitslosen: "Ziemlich egoistisch"

Berlin - Es ist eines der am meisten diskutierten Aufreger-Themen in Deutschland: das Bürgergeld. Die neue Bundesregierung hat hierfür deutliche Verschärfungen angekündigt, um Arbeitsverweigerern den Kampf anzusagen. In einer aktuellen Folge seiner Doku-Reihe "Wie geht es Deutschland?" hat Journalist Paul Ronzheimer (40) verschiedene Bürgergeld -Empfänger getroffen und ihre Sicht auf ein Leben ohne Arbeit beleuchtet.

Paul Ronzheimer (40) hat mit vielen Bürgergeld-Empfängern gesprochen. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Einer von ihnen ist Yannis. Der 26-Jährige lebt in Niedersachsen und ist seit Anfang 2025 arbeitslos. Davor war er freiberuflich als Content Creator und Video-Regisseur tätig und hat monatlich zwischen 1000 und 3500 Euro netto verdient. Jetzt erhält er rund 858 Euro vom Jobcenter.

"Ich habe mich eine Zeit lang ein bisschen zu stark überarbeitet, war kurz vor einem Burnout. Dann habe ich zurückgestuft und ein bisschen zu sehr entspannt - und bin quasi da so reingerutscht", erklärt Yannis sein neu gewonnenes Arbeitslosenglück.

Auf TikTok und Instagram stellt der Ex-Freelancer sein Leben ohne Job zur Schau - und kassiert hin und wieder auch böse Kommentare. Paul Ronzheimer will wissen, wie Yannis mit solchen Nachrichten umgeht. "Mir ist es so was von egal", betont er selbstbewusst.

Die Einstellung des jungen Mannes empfindet Ronzheimer fragwürdig: "So funktioniert das Gemeinschaftssystem nicht [...]. Am Ende ist es ziemlich egoistisch."