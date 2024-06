"Alles eine Lüge?" Mutter beichtet Stiefsohn wahren Grund, warum sie sich von Vater scheiden lassen hat

USA - Manchmal kommt es im Leben anders als man es sich einst erträumt hatte. Beziehungen gehen kaputt, Ehen werden geschieden und am Ende leiden oft am meisten die Kinder unter dem Drama, das sich daraus entwickeln kann. Eine Frau aus den USA beichtet auf Reddit, dass sie dem Sohn ihres Ex-Mannes die Wahrheit über den damaligen Scheidungsgrund erzählt hat und will wissen, ob sie damit einen Fehler begangen hat.