Störung bei Cloudflare: Zahlreiche Internet-Dienste betroffen
Probleme bei Cloudflare haben am Freitagvormittag für Störungen auf diversen Internet-Plattformen gesorgt.
Kurzzeitig war die Homepage von Internet- und Sicherheitsanbieter Cloudflare down, berichtet unter anderem auch Bleeping Computer, was für Ausfälle bei bekannten Diensten sorgte.
Betroffen waren unter anderem Facebook und Instagram. Beide sozialen Medien waren rund 45 Minuten lang nur eingeschränkt nutzbar. Die Störungsmeldungen schossen in die Höhe, als User nicht auf die Webseiten zugreifen konnten.
Ebenfalls zu Ausfällen kam es beim KI-Tool Perplexity AI, bei der Kommunikations-Plattform Zoom und bei einigen Online-Marktplätzen.
Cloudflare ist nämlich auch für die Sicherheit hinter Shopify verantwortlich, eine E-Commerce-Software, die Grundlage für zahlreiche Onlineshops bildet. Die Störung dauerte circa von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot Alle Störungen