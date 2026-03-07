Das Netz flippt aus: Dieser Mann ist 60 und sieht aus wie Mitte 20
Singapur - Ein Foto zu seinem 60. Geburtstag sorgt weltweit für Aufsehen: Model Chuando Tan verblüfft das Netz mit seinem Alter.
Fast zweieinhalb Millionen Likes und knapp 60.000 Kommentare - Chuando Tans Geburtstagspost geht viral und lässt nicht nur seine Follower staunen.
In einer aktuellen Fotoreihe bei Instagram lehnt das asiatische Model entspannt an einem Jeep und blickt dabei, mit nachlässig geknöpftem Hemd, lässig in die Kamera, während über ihm in der Luft eine unübersehbare "60" schwebt.
Die beiden goldenen Luftballons sind wohl das einzige Indiz auf den schnieken Geburtstags-Schnappschüssen, das Aufschluss über Tans wahres Alter gibt.
Denn: Schaut man dem Influencer ins Gesicht, würde der frischgebackene 60-Jährige locker als junger Student in seinen Zwanzigern durchgehen.
Dass Tan in Wirklichkeit gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert haben soll, löst im Netz eine Welle der Verblüffung aus: Viele User schwanken zwischen purer Bewunderung und spaßigem Unglaube.
Netz kann es nicht glauben: "Zeig deinen Ausweis!"
Viele User witzeln, das gut gealterte Model sei möglicherweise "ein Vampir" und sind sich einig: Der 60-Jährige sei eindeutig "der schönste Opa".
Gegenüber dem asiatischen Nachrichtenportal "CNA" verriet der Jungbrunnen das Geheimnis für seine ewige Jugend: Es gehe darum, "was man tut, was man isst und was man denkt".
Tans Erfolgsrezept klingt demnach ganz einfach: Wer lange jung aussehen wolle, sollte seine Aktivitäten und seinen Speiseplan dem Kalorienverbrauch anpassen und eine jugendliche, positive Denkweise entwickeln.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/chuando_chuandoandfrey