Das Netz flippt aus: Dieser Mann ist 60 und sieht aus wie Mitte 20

Singapur - Ein Foto zu seinem 60. Geburtstag sorgt weltweit für Aufsehen: Model Chuando Tan verblüfft das Netz mit seinem Alter.

Chuando Tan (60) wird oft rund vierzig Jahre jünger geschätzt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/chuando_chuandoandfrey

Fast zweieinhalb Millionen Likes und knapp 60.000 Kommentare - Chuando Tans Geburtstagspost geht viral und lässt nicht nur seine Follower staunen.

In einer aktuellen Fotoreihe bei Instagram lehnt das asiatische Model entspannt an einem Jeep und blickt dabei, mit nachlässig geknöpftem Hemd, lässig in die Kamera, während über ihm in der Luft eine unübersehbare "60" schwebt.

Die beiden goldenen Luftballons sind wohl das einzige Indiz auf den schnieken Geburtstags-Schnappschüssen, das Aufschluss über Tans wahres Alter gibt.

Denn: Schaut man dem Influencer ins Gesicht, würde der frischgebackene 60-Jährige locker als junger Student in seinen Zwanzigern durchgehen.

Dass Tan in Wirklichkeit gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert haben soll, löst im Netz eine Welle der Verblüffung aus: Viele User schwanken zwischen purer Bewunderung und spaßigem Unglaube.