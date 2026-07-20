Google-Rezensionen: So oft lassen Hessens Restaurants und Hotels Bewertungen löschen

Wiesbaden - Seit mehreren Monaten herrscht bei Google Maps mehr Transparenz, wenn Hotels oder Restaurants Gäste-Rezensionen tilgen lassen. Wie viele Betriebe aus Hessen machen von der Möglichkeit Gebrauch?

Google-Rezensionen können inzwischen einfacher gelöscht werden. Auch Hessens Gastrobetriebe machen davon Gebrauch. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Zahlreiche hessische Hotels, Pensionen, Cafés und Restaurants lassen Bewertungen auf Google löschen.

Wie eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur dpa ergab, hat von mehr als 850 ausgewerteten Interneteinträgen knapp ein Sechstel der Gastbetriebe bereits Rezensionen tilgen lassen. Dabei variiert die Anzahl von einer bis zu mehr als 200 gelöschten Bewertungen.

Seit April dieses Jahres macht Google das Löschen von Rezensionen auf der Plattform Google Maps sichtbar, wenn diese "aufgrund von Beschwerden wegen Diffamierung" entfernt wurden.

Der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Hessen, Gisbert Kern, begrüßt die neue Transparenz grundsätzlich.

Online-Bewertungen seien für viele Gäste ein wichtiges Entscheidungskriterium und für die Betriebe ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor. "Deshalb ist es richtig, wenn Plattformen nachvollziehbar machen, wie sie mit Bewertungen umgehen."