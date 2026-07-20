Google-Schreiber: So oft lassen Bayerns Gastro und Hotels Bewertungen löschen

München - Gastronomiebetriebe und Hotels in Bayern lassen Zehn- oder sogar Hunderttausende Bewertungen bei Google-Maps löschen. Darauf deutet eine Stichprobe der dpa in zehn großen Städten hin. Je nach Ort gab es dabei bei einem Siebtel bis einem Viertel der Betriebe Löschungen.

Wer zufrieden mit dem Service ist, greift nicht so schnell zum Beurteilungs-Portal, als wenn man wütend ist. Unternehmen lassen daher oft negative Beiträge löschen. © 123RF/kzenon

Teilweise ging es dabei um mehr als 200 Bewertungen einzelner Betriebe, meist aber um ein- oder zweistellige Werte.

Für die Auswertung wurden aus den neun größten Städten Bayerns und Landshut als größter Stadt des sonst nicht in der Auswertung vertretenen Niederbayerns Stichproben gezogen, insgesamt mehr als 1600 Datensätze.

Die Größe der Einzelstichproben reicht dabei von 92 aus Erlangen bis 268 in Nürnberg. Die Zahlen für die einzelnen Städte unterliegen daher einer gewissen Ungenauigkeit, grobe Aussagen lassen sich aus ihnen aber durchaus ableiten.

Auffällig ist dabei, dass es die höchsten Quoten in den beiden größten Städten gibt. In Nürnberg haben knapp 26 Prozent der untersuchten Betriebe Bewertungen bei Google Maps löschen lassen. In München sind es knapp 25 Prozent.

Dahinter folgen Würzburg um 24, Erlangen mit 23 sowie Fürth, Regensburg und Landshut mit rund 20 Prozent. Die niedrigsten Werte gibt es in Augsburg mit 18 sowie Bamberg und Ingolstadt mit rund 14 Prozent.