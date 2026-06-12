Wegweisendes Urteil in München: Google muss für KI-Lügen geradestehen!

München - Google muss für fehlerhafte Antworten seiner hauseigenen Künstlichen Intelligenz (KI) geradestehen, entschied das Landgericht München I. Das Urteil könnte Folgen für den Umgang mit KI-Inhalten im Internet haben.

Google kann für falsche Antworten, die von seiner hauseigenen KI generiert wurden, in die direkte Haftung genommen werden. © Andrej Sokolow/dpa

Im konkreten Fall hatten zwei Münchner Verlage gegen den Internetkonzern geklagt. Googles "Übersicht mit KI" hatte die Unternehmen fälschlicherweise mit Betrugsmaschen, unseriösen Geschäftspraktiken und Abo-Fallen in Verbindung gebracht.

Die KI vermischte dabei Informationen über andere, tatsächlich dubiose Unternehmen mit den Klägerinnen und erfand Zusammenhänge, die selbst in den von Google verlinkten Quellen überhaupt nicht existierten.

Im Zentrum des Rechtsstreits stand die Frage, ob eine KI-Übersicht rechtlich genauso zu behandeln ist wie klassische Suchergebnisse. Google hatte argumentiert, dass das Unternehmen nicht selbst für die Datenverarbeitung verantwortlich sei und sich die Inhalte Dritter in der Übersicht nicht zu eigen mache.

Das Landgericht wies diese Argumentation deutlich zurück. Es entschied, dass es sich bei der KI-Zusammenfassung nicht um eine bloße Anzeige oder Verlinkung von Suchergebnissen handelt, sondern um einen eigenen, der Suchmaschinenbetreiberin zurechenbaren Inhalt. Da die KI die Ergebnisse in eigenen Worten zusammenfasse, inhaltlich auswerte und strukturiert präsentiere, schaffe Google damit völlig eigenständige, neue Aussagen, die über die bloßen Links hinausgingen.

Entsprechend greife hier auch nicht die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH), welche Suchmaschinenbetreiber bei der reinen Auflistung von Drittinhalten vor einer direkten Haftung schütze.