Google will Millionen von Stechmücken freisetzen! Was steckt dahinter?

USA - Stechmücken töten jedes Jahr mehr Menschen als jedes andere Lebewesen auf der Welt. Mit einem groß angelegten Projekt will Google nun gegen die Krankheitsüberträger vorgehen.

Insekten mit Insekten bekämpfen - ob Google damit Erfolg haben wird? © 123RF/napat

Dengue, Malaria, Zika, West-Nil-Virus: Die Liste an tropischen Krankheiten, die durch Moskitos übertragen werden können, ist lang. Doch wie kommt man am besten gegen die Plagegeister an?

Mit seinem neuen "Debug"-Projekt will Google die Antwort auf diese Frage liefern. Männliche Mücken stechen nicht und übertragen keine Krankheiten - diesen Ansatz will sich der Internet-Konzern zunutze machen und Moskitos mit einem natürlich vorkommenden Bakterium namens Wolbachia züchten. Anschließend sollen 32 Millionen Exemplare in der Natur freigesetzt werden.

Wenn ein infiziertes Männchen versucht, sich mit einem wildlebenden Weibchen zu paaren, schlüpfen deren Eier nicht. Das Bakterium verhindert die Entstehung von Nachkommen. Die Population wird somit mit jeder Generation kleiner.

Bereits 2016 wurde "Debug" in einem offiziellen Blogbeitrag angekündigt. Nach jahrelanger Vorbereitung soll es nun in Kalifornien und Florida zum Einsatz kommen.

Derzeit konzentriert Googles Mutterkonzern Alphabet seine ersten Bemühungen auf die bekannte Mückenart "Aedes aegypti", die für die Verbreitung der meisten Krankheitsfälle verantwortlich ist. Die Ingenieure und Wissenschaftler von Alphabet nutzen Datenanalysen und Sensoren, um "automatisierte Zuchtsysteme" für die empfindlichen Tiere zu entwickeln.

Ein Teil der Herausforderung besteht darin, mithilfe von KI-gestützter Bildverarbeitung Männchen präzise von Weibchen zu unterscheiden und die Männchen "am richtigen Ort und in der richtigen Anzahl" freizulassen.