Nutzer klagen über fehlendes Internet: Telekom-Störung in Mitteldeutschland

Etliche Nutzer in Mitteldeutschland klagen aktuell über fehlendes Internet und Probleme mit dem Festnetzanschluss bei Telekommunikationsanbieter Telekom.

Seit Montagabend kommt es im Raum Mitteldeutschland zu Störungen bei der Telekom. (Symbolbild)
Auf dem Portal "allestörungen.de" ist seit Montagabend gegen 22 Uhr ein deutlicher Anstieg der Fehlermeldungen zu sehen.

Und auch am Dienstagmorgen bleiben die Probleme offenbar bestehen.

Auf Nachfrage bestätigt das Bonner Unternehmen, dass es aktuell zu einer flächendeckenden Störung in der Region Mitteldeutschland kommt, die auch am Dienstag noch nicht behoben werden konnte.

Was genau das Problem ist, teilt die Telekom allerdings nicht mit.

Man arbeite aktuell mit Hochdruck daran, dass alle Kundinnen und Kunden schnellstmöglich wieder Zugang zum Web haben werden. Dennoch könne man keine Prognose abgeben, wann die Störung behoben sein werde.

