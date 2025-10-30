Social-Media-Kampagne in der Kritik: So wirbt NRW-Behörde um neues Personal

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen werden "Mäuse" gesucht! Einer der neuesten Social-Media-Trends ist innerhalb kürzester Zeit auch ins NRW-Finanzministerium geschwappt - inklusive teils heftiger Kritik.

Seit dem 14. Oktober sucht die Finanzverwaltung NRW "Büromäuse" - inklusive harscher Kritik. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Finanzverwaltung NRW

Gemeint ist eines der neuesten Videos des Kanals "Finanzverwaltung.NRW" vom 14. Oktober auf Instagram.

Darin zu sehen? Eine Mitarbeiterin, die mit sämtlichen Attributen ihren eigenen Beruf für Interessenten schmackhaft machen soll.

Darin ist unter anderem von "Büromäusen" die Rede! Neben anderen Vorteilen wie Gleitzeit, Homeoffice, Aufstiegschancen und einem Job mit gesellschaftlicher Verantwortung soll die Arbeit im Büro als "Büromaus" verkauft werden.

Das kommt allerdings nicht bei allen Usern gut an. Ebenso wie Instagram ist der Clip auch auf Facebook zu sehen, wo sich innerhalb kürzester Zeit einige kritische Kommentare ansammelten.

"Büromaus? Echt jetzt?!?" oder "[...] ein Finanzamt ist keine 'Chillout-Area', sondern wir machen Tag für Tag und 41 Stunden die Woche einen guten Job. Gerade unsere Kolleginnen sind keine 'Büromäuse', sondern übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben", lautet ein Teil der Reaktionen.