Aktionsrat Bildung empfiehlt Altersgrenzen für Social Media

München - Der Aktionsrat Bildung fordert eine gesetzliche Altersbegrenzung für Social-Media-Plattformen.

Laut dem Willen des "Aktionsrats Bildung" sollen Jugendliche zwischen 14 und 16 eine abgespeckte Version von Social Media erhalten. © Marcus Brandt/dpa

"Alle Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dürfen nur jeweils altersgerechte Inhalte konsumieren, die qualitativ hochwertig sind und die Entwicklung und soziale Teilhabe fördern. Die Nutzung muss auf eine altersentsprechend moderate Dauer beschränkt werden", fordert das Expertengremium in seinem neuesten Gutachten, das der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.

Konkrete Vorschläge für Altersvorgaben oder Nutzungszeiten machen die Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler darin aber nicht.

Sie verweisen auf die für den Sommer erwarteten Vorschläge einer von Jugendministerin Karin Prien (60, CDU) eingesetzten Expertenkommission.

In der Bundespolitik wird derzeit diskutiert, ein Verbot der Social-Media-Nutzung für unter 14-Jährige einzuführen.

Bis 16 sollen Jugendliche soziale Medien nur in einer "altersangepassten Version" nutzen dürfen, die auf "suchtverstärkende Funktionen" verzichtet.