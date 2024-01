Fehlschuss des Jahres geht komplett viral: Millionen feiern krasses Nicht-Tor!

Kreisoberliga-Kicker Kayra Güler (24) von der SG Bad Schwalbach/Langenseifen kann über seinen kuriosen Fehlschuss mittlerweile schmunzeln. © SG Bad Schwalbach/Langenseifen

Der sonst als feiner Techniker bekannte Güler hat wohl zu viel Zeit, um nachzudenken und haut den Ball auf abstruseste Weise nicht in den Kasten, sondern schnurstracks in Richtung Eckfahne. Am Ende landet die Kugel sogar kläglich im Seitenaus - eine Szene für die Ewigkeit!

"Wir spielen Halbfinale, die Hütte ist voll und ich hau das Ding vorbei. Ich hab' nur gedacht: So blöd kannst du doch nicht sein", beschreibt er im Nachhinein die Situation.

Unterkriegen ließ sich der Amateurfußballer davon allerdings nicht - ganz im Gegenteil! In der Schlussphase der Partie netzte Güler doch noch ein, zog in der Folge mit seinem Team ins Finale ein und holte sogar den Titel - was für eine unfassbare Story, die an dieser Stelle aber noch nicht ihr Ende fand.

Blitzschnell verbreitete sich ein Video seines ungewollten Fehlschusses zunächst per WhatsApp und dann via Instagram. Auf der Insta-Seite seines Vereins hat der Clip Stand heute 3,1 Millionen Aufrufe. Krasser wurde es darüber hinaus jedoch als das Kurzvideo auf einem der wohl bekanntesten Accounts für Fußballaufnahmen landete. Mittlerweile steht Gülers Netzhit hier bei satten 22,6 Millionen Klicks und das gerade einmal nach zwei Tagen.

Güler, der ansonsten zu einem der torgefährlichsten Mittelfeldakteure der Kreisoberliga Rheingau-Taunus zählt und in dieser Saison bei 14 Einsätzen an 21 Treffern direkt beteiligt war, nimmt den ganzen Trubel und vor allem seinen jetzt schon legendäres Missgeschick gelassen: "Mein Ziel ist es, in der Rückrunde keine Großchance mehr zu vergeben und noch mehr Tore zu schießen. Ich weiß ja eigentlich, wie es geht."