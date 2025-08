Frau findet merkwürdigen Fisch: Jetzt muss ihre Familie Angst haben

Doch damit nicht genug. Als die US-Amerikanerin das Dekoelement in ihren Händen dreht, findet sie lauter Erdnüsse, die in den Ton hineingearbeitet wurden.

Auf der Rückseite des Fischs prangt das letzte Abendmahl. © TikTok/Screenshot/bettys_boops

Anschließend filmt sie auf glänzende Ketten, die den Fisch an seiner Unterseite verzieren. Außerdem prangt daneben ein kleines Zinnbild, auf dem "Das letzte Abendmahl" abgebildet ist.

"Wieso?", ist alles, was die Frau, die auf TikTok unter dem Namen "bettys_boops" unterwegs ist, über die Lippen bekommt. "Das muss ein Geschenk für jemanden gewesen sein."

Anstatt das Gebilde allerdings wieder ins Regal zu stellen und mit ihrem Tag wie gewohnt weiterzumachen, konnte die junge Frau nicht anders. Kurzerhand kaufte sie den Fisch.

Nun habe sie auch schon eine Idee, was sie damit machen werde: Sie will ihn in ihrer Familie verschenken. Schelmisch grinste sie daraufhin in die Kamera und wandte sich dabei drohend an ihre Verwandtschaft: "Macht euch auf Weihnachten gefasst!"