Tödliche Krankheit: Influencerin Sara Bennett stirbt nach drei Jahren Kampf

USA - Eine Influencerin (†39) hat auf Instagram ihren Tod bekanntgegeben, drei Jahre nach der Diagnose der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

Sara Bennett (†39) starb drei Jahre nach der Diagnose ALS. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/theanandapivot

Die zweifache Mutter Sara Bennett nahm ihre über 102.000 Follower regelmäßig mit in ihr Leben mit der fortschreitenden Erkrankung, bevor am Dienstag auf ihrem Instagram-Account der Tod der 39-Jährigen bekannt gegeben wurde.

In dem Beitrag ist Sara lächelnd zu sehen, dazu steht: "In liebevoller Erinnerung an Sarah Elizabeth Bennett".

Die Bildunterschrift hatte die Influencerin noch selbst vor ihrem Tod verfasst: "Wenn ich auf die letzten Monate meines Lebens zurückblicke, bin ich froh, dass ich nicht plötzlich gestorben bin, trotz des Leidens. Ich habe meine Liste abgearbeitet. [...] Ich habe dieses Leben geliebt und bin dankbar für die Zeit."

Sie fügt hinzu: "Ich habe keine Schmerzen und bin nicht müde. Ich kann lachen, sprechen und mich bewegen."