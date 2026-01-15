Tödliche Krankheit: Influencerin Sara Bennett stirbt nach drei Jahren Kampf
USA - Eine Influencerin (†39) hat auf Instagram ihren Tod bekanntgegeben, drei Jahre nach der Diagnose der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.
Die zweifache Mutter Sara Bennett nahm ihre über 102.000 Follower regelmäßig mit in ihr Leben mit der fortschreitenden Erkrankung, bevor am Dienstag auf ihrem Instagram-Account der Tod der 39-Jährigen bekannt gegeben wurde.
In dem Beitrag ist Sara lächelnd zu sehen, dazu steht: "In liebevoller Erinnerung an Sarah Elizabeth Bennett".
Die Bildunterschrift hatte die Influencerin noch selbst vor ihrem Tod verfasst: "Wenn ich auf die letzten Monate meines Lebens zurückblicke, bin ich froh, dass ich nicht plötzlich gestorben bin, trotz des Leidens. Ich habe meine Liste abgearbeitet. [...] Ich habe dieses Leben geliebt und bin dankbar für die Zeit."
Sie fügt hinzu: "Ich habe keine Schmerzen und bin nicht müde. Ich kann lachen, sprechen und mich bewegen."
Auch mit der Diagnose hat Sara das Leben nie aufgegeben und sehr geschätzt
Bennett startete ihren Instagram-Account 2020, zunächst um Tipps zum Organisieren und Einrichten zu teilen, wie Daily Mail berichtet.
Doch 2023 änderte sich ihr Fokus, als sie nach monatelangen Untersuchungen die Diagnose ALS erhielt, die ihre Hände, Arme, ihr Gehen, ihre Füße, ihre Atmung und ihre Sprache beeinträchtigte.
"Die Krankheit wird fortschreiten und sich verschlimmern, und meine Symptome werden mit der Zeit immer deutlicher", schilderte sie auf ihrem Kanal.
Trotz dieser erschütternden Diagnose wollte sie ihren Followern Mut machen: "Obwohl ein sehr schwieriger Weg vor mir liegt, ist es mir wichtig, beschäftigt zu bleiben und einen Sinn im Leben zu haben. Ich bin Lehrerin, und mein Plan ist es, euch zu unterrichten."
Sara Bennett hinterlässt ihren Mann, ihre Kinder und zahlreiche Fans, die ihre Lebensfreude und ihren Mut geschätzt haben.
