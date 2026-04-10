Handy weg, Lebensfreude zurück: Studie zeigt erstaunliche Effekte

USA - Laut einer Studie reichen bereits zwei Wochen Handy-Detox aus, um die Aufmerksamkeitsspanne zu verbessern, die Smartphone-Nutzung zu reduzieren und depressive Symptome zu lindern.

Durch den Handy-Detox verbesserte sich nicht nur das Nutzungsverhalten der Probanden, sondern auch ihre psychische Gesundheit. (Symbolbild) © 123RF/gmast3r

Wie die wissenschaftliche Fachzeitschrift PNAS NEXUS berichtet, wurden in einer Studie zur Social-Media-Sucht über 467 Erwachsene gebeten, den Internetzugang auf ihren Smartphones für 14 Tage komplett zu sperren.

Für die Probanden bedeutete das: kein TikTok, kein Instagram und kein Zugriff auf andere soziale Netzwerke - und damit auch kein endloses Scrollen durch Feeds.

Stattdessen verwandelte sich ihr Smartphone gewissermaßen in ein analoges Gerät von früher, bei dem lediglich Anrufe und SMS funktionierten.

Der Effekt überraschte selbst die Forscher der Georgetown University: Nach zwei Wochen sank die tägliche Bildschirmzeit von über fünf Stunden auf unter drei Stunden. Die alte Gewohnheit war durchbrochen.

Doch nicht nur das Nutzungsverhalten veränderte sich. Auch die psychische Gesundheit der Teilnehmer verbesserte sich deutlich.

Depressive Symptome gingen spürbar zurück und erreichten eine Wirkung, die mit einer kognitiven Verhaltenstherapie vergleichbar ist. Die Mehrheit berichtete von gesteigerter Lebenszufriedenheit und positiveren Emotionen.