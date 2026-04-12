Influencerin in Erklärungsnot: Thermomix von eBay führt zur Polizeivorladung
Wiesbaden - Eine Influencerin muss am Freitag wegen eines Thermomix bei der Polizei Hessen eine Aussage machen.
Wie Chana am Donnerstag auf Instagram mitteilt, wurde sie von der Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls eines Thermomix 7 vorgeladen.
Da sie sich bei dem Gerät registriert hatte, führte die Spur direkt zu ihr.
Dem Video zufolge muss sie eine Aussage bei der Kriminalpolizei machen, da das Küchengerät offenbar aus einer Sparkassenbank gestohlen und anschließend illegal weiterverkauft wurde.
Ihr wird Bandendiebstahl vorgeworfen.
Ihre Mama hat den Thermomix auf eBay gekauft
In dem Video erzählt sie ihrer Mutter, dass sie gemeinsam am Freitag zur Polizei müssen, um die Situation aufzuklären. Dabei betont sie, dass sie selbst nichts von dem Diebstahl gewusst habe, sondern ihre Mama das Gerät auf eBay gekauft habe.
Beide nehmen es jedoch mit Humor. Chana lacht: "Deshalb war er so günstig."
Ob die Influencerin den Thermomix verlieren wird, da gestohlene Ware oft an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden muss, bleibt abzuwarten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/chanajk_, Oliver Berg/dpa