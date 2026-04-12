Influencerin in Erklärungsnot: Thermomix von eBay führt zur Polizeivorladung

5.045 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Eine Influencerin muss am Freitag wegen eines Thermomix bei der Polizei Hessen eine Aussage machen.

Von Isabel Klemt

Wiesbaden - Eine Influencerin muss am Freitag wegen eines Thermomix bei der Polizei Hessen eine Aussage machen.

Chana muss am Freitag bei der Kriminalpolizei aussagen.
Chana muss am Freitag bei der Kriminalpolizei aussagen.  © Bildmontage: Instagram/Screenshot/chanajk_

Wie Chana am Donnerstag auf Instagram mitteilt, wurde sie von der Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls eines Thermomix 7 vorgeladen.

Da sie sich bei dem Gerät registriert hatte, führte die Spur direkt zu ihr.

Dem Video zufolge muss sie eine Aussage bei der Kriminalpolizei machen, da das Küchengerät offenbar aus einer Sparkassenbank gestohlen und anschließend illegal weiterverkauft wurde.

Handy weg, Lebensfreude zurück: Studie zeigt erstaunliche Effekte
Soziale Medien Handy weg, Lebensfreude zurück: Studie zeigt erstaunliche Effekte

Ihr wird Bandendiebstahl vorgeworfen.


Ihre Mama hat den Thermomix auf eBay gekauft

Den Thermomix 7 hatte ursprünglich ihre Mutter bei eBay gekauft. (Symbolfoto)
Den Thermomix 7 hatte ursprünglich ihre Mutter bei eBay gekauft. (Symbolfoto)  © Oliver Berg/dpa

In dem Video erzählt sie ihrer Mutter, dass sie gemeinsam am Freitag zur Polizei müssen, um die Situation aufzuklären. Dabei betont sie, dass sie selbst nichts von dem Diebstahl gewusst habe, sondern ihre Mama das Gerät auf eBay gekauft habe.

Beide nehmen es jedoch mit Humor. Chana lacht: "Deshalb war er so günstig."

Ob die Influencerin den Thermomix verlieren wird, da gestohlene Ware oft an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden muss, bleibt abzuwarten.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/chanajk_, Oliver Berg/dpa

Mehr zum Thema Soziale Medien: