Influencerin in Erklärungsnot: Thermomix von eBay führt zur Polizeivorladung

Wiesbaden - Eine Influencerin muss am Freitag wegen eines Thermomix bei der Polizei Hessen eine Aussage machen.

Chana muss am Freitag bei der Kriminalpolizei aussagen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/chanajk_

Wie Chana am Donnerstag auf Instagram mitteilt, wurde sie von der Polizei wegen des Verdachts des Diebstahls eines Thermomix 7 vorgeladen.

Da sie sich bei dem Gerät registriert hatte, führte die Spur direkt zu ihr.

Dem Video zufolge muss sie eine Aussage bei der Kriminalpolizei machen, da das Küchengerät offenbar aus einer Sparkassenbank gestohlen und anschließend illegal weiterverkauft wurde.

Ihr wird Bandendiebstahl vorgeworfen.



