Zu viel verändert? Influencerin nach Beauty-Eingriff vom Handy ausgesperrt
Rio de Janeiro (Brasilien) - Eine brasilianische Influencerin (33) unterzog sich mehreren Schönheitsbehandlungen - und hatte daraufhin vorübergehend keinen Zugriff mehr auf ihr Handy.
Wie die Daily Mail berichtet, ließ sich das Model Debora Peixoto kosmetisch behandeln und bekam unter anderem Hyaluronsäure-Filler in Lippen und Wangen.
Nach ihrem Termin wollte sie ihren Partner anrufen, damit er sie abholt - doch das war zunächst unmöglich.
Denn nach der Behandlung war ihr Gesicht so stark geschwollen, dass die Gesichtserkennung ihres Handys sie nicht mehr erkannte.
"Als ich mein Handy entsperren wollte, ging es einfach nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Fehler, also versuchte ich es immer wieder aus verschiedenen Winkeln."
Die wiederholten, erfolglosen Versuche führten schließlich zu einer vorübergehenden Sicherheitssperre ihres Handys.
Mit dem Code konnte sie ihr Handy dann entsperren
Erst nachdem sie den Code eingegeben hatte, konnte sie wieder auf ihr Gerät zugreifen und schließlich ihren Freund anrufen.
"Als er mich sah, lachte er erst, weil es so unerwartet war, aber dann meinte er: 'Wow, du siehst ja wirklich aus wie ein anderer Mensch'", erinnerte sie sich.
"Er konnte nicht glauben, dass das Handy mich nicht erkannt hatte, aber als er mein Gesicht sah, verstand er, warum", fügte sie hinzu.
Die Influencerin erklärte gegenüber der britischen Zeitung, dass es drei Tage dauerte, bis die Schwellung so weit zurückgegangen war, dass Face ID sie wieder erkannte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/deborapeixotoofc.2