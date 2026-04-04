Zu viel verändert? Influencerin nach Beauty-Eingriff vom Handy ausgesperrt

Rio de Janeiro (Brasilien) - Eine brasilianische Influencerin (33) unterzog sich mehreren Schönheitsbehandlungen - und hatte daraufhin vorübergehend keinen Zugriff mehr auf ihr Handy.

Nach Hyaluronsäure-Fillern in Lippen und Wangen schwoll Debora Peixotos Gesicht deutlich an. © Instagram/Screenshot/deborapeixotoofc.2

Wie die Daily Mail berichtet, ließ sich das Model Debora Peixoto kosmetisch behandeln und bekam unter anderem Hyaluronsäure-Filler in Lippen und Wangen.

Nach ihrem Termin wollte sie ihren Partner anrufen, damit er sie abholt - doch das war zunächst unmöglich.

Denn nach der Behandlung war ihr Gesicht so stark geschwollen, dass die Gesichtserkennung ihres Handys sie nicht mehr erkannte.

"Als ich mein Handy entsperren wollte, ging es einfach nicht. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Fehler, also versuchte ich es immer wieder aus verschiedenen Winkeln."

Die wiederholten, erfolglosen Versuche führten schließlich zu einer vorübergehenden Sicherheitssperre ihres Handys.