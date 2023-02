20-Jährige putzt Haus einer alten Dame und traut ihren Augen kaum, als sie unter den Teppich schaut

Unglaublich: Diese Münze ist 40.000 australische Dollar wert und stammt aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise. © Screenshot/TikTok/carecleaningservicesyd

Als Putzkraft erhält man täglich interessante Einblicke in verschiedenste Behausungen. Vor einiger Zeit stand ein in die Jahre gekommenes Haus einer älteren Dame auf der Liste von Charlotte Bosanquet, die in jungen Jahren bereits eine eigene Reinigungsfirma betreibt.

Die 20-Jährige und ihr Team von "Care Cleaning Services Sydney" verpasste dem alten Haus eine saftige Grundreinigung, wie die Australierin in einem Video festhielt. Dabei rissen die fleißigen Arbeiter den Bodenbelag auf und fanden jede Menge Blätter alter Zeitungen. Doch dabei blieb es nicht.

Wenig später erblickte die 20-Jährige einen rostigen, alten Penny, der zunächst einmal völlig unscheinbar wirkte.

Bei intensiven Recherchen stellte sich heraus, dass die Münze aus dem Jahre 1930 stammt und satte 40.000 australische Dollar (umgerechnet circa 25.900 Euro) wert ist!