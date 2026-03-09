21-Jährige kauft Flugticket, um ihren Freund für wenige Minuten sehen zu können

Dallas (Texas/USA) - Das muss wohl ein echter Liebesbeweis sein: Die 21-jährige Sara Young aus Dallas (Texas/ USA ) kaufte sich ein Flugticket, um mit ihrem Freund 30 Minuten Zeit zu verbringen.

Als Sara Young (21) aus Dallas ihren Freund am Flughafen überraschte, konnte er es kaum glauben. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/s..a..r..a..27

Die Beziehung zwischen der 21-Jährigen und ihrem Partner ist seit über sechs Monaten von räumlicher Distanz geprägt. Als Saras Freund ihr verriet, dass er einen Zwischenstopp in Dallas einlegen müsse, fackelte die 21-Jährige nicht lang.

Doch es gab ein klitzekleines Problem - ohne Ticket konnte Sara nicht in den Flughafen. Kurzerhand entschied sich die Amerikanerin eins zu kaufen. Das geplante Wiedersehen kostete die 21-Jährige ganze 70 Dollar (ca. 60 Euro).

"Er ist aktiver Soldat - die Gelegenheit ihn zu sehen wollte ich mir nicht entgehen lassen", verriet sie dem Newsportal PEOPLE. Sara fügte hinzu, dass sie nicht wisse, wann das nächste Treffen zwischen den beiden stattfinden würde.

Und die Überraschung war ein voller Erfolg. Sara hielt das Wiedersehen mit ihrem Smartphone fest und teilte es auf TikTok. "Der Flug war ein Segen für uns", schrieb die Amerikanerin unter ihrem Beitrag.

Nur eine halbe Stunde blieb dem Pärchen, doch diese Zeit nutzten sie in vollen Zügen. Neben Schmuse-Einheiten und Küsschen verbrachten die Verliebten die vollen 30 Minuten gemeinsam in der Wartehalle des Flughafens.