52-Jährige begeistert auf TikTok: "Ich kann alles tragen, egal wie alt ich bin"

Die Australierin zeigt sich selbstbewusst auf TikTok. © Screenshot/TikTok/thesilverlining_1970

Jede Frau sollte das tragen, was sie möchte - egal wie alt oder jung sie ist. In ihren TikTok-Videos appelliert sie deshalb an andere Damen: "Wenn es etwas gibt, das man ab 40 nicht mehr tragen sollte, dann ist es das Gewicht der Meinung anderer Leute."

"Trage, was dich glücklich macht", steht in ihrer Profilbeschreibung und das tut die zweifache Mutter auch. "Ich folge keinen Fashion-Regeln oder präferiere irgendwelche Styles. Ich trage das, was sich für mich gut anfühlt. Ich kann alles tragen, egal wie alt ich bin", so Luisa in einem Video.

Mit seiner Einstellung kommt das seit 26 Jahren glücklich verheiratete Model bei den Usern richtig gut an. Viele bewundern Luisas positive Art. Eine TikTok-Nutzerin schrieb: "Meine Mutter sagte einmal ganz frech zu mir, dass ich mich zu jung anziehe. Ich bin 48. Unglaublich."

Andere lobten Luisas Aussehen und ihren Style: "Du bist einfach eine wunderschöne Lady", kommentierte eine andere Nutzerin.