Alles für die Muskeln? Aus diesem kuriosen Grund isst ein Sportler Hundefutter!

Was als Witz anfing, endete darin, dass der Hobby-Sportler Henry Clarisey Hundefutter aß. © @henry.fit/TikTok

Auf TikTok sah der Student und intensive Hobby-Sportler Henry Clarisey ein Video, wo jemand anderen Athleten davon abriet nachzusehen, wie viel Protein Hundefutter hätte, weil man sonst "dazu verführt" sei, es zu probieren.

Also schlug der 21-Jährige dies kurzerhand in der Diät-App "MyFitnessPal" nach. Und zu seinem großen Erstaunen gab es zu dem Hundefutter einen Eintrag mit "666 Gramm Protein pro 200 Gramm Hundefutter" - kann das sein?

Also versprach er kurzerhand, dass er bei 15.000 Likes das Fressen für Vierbeiner probieren würde. Wie so oft im Internet, entwickelte der Clip ein Eigenleben und wurde mehr als 21 Millionen Mal angesehen und 2,5 Millionen Mal geliked.

Also sah sich Clarisey dazu gezwungen, es durchzuziehen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich es für das Video versuchen musste", sagte er gegenüber The New York Post.

Er meinte außerdem, dass ihm von Anfang an klar war, dass die Proteinangabe vermutlich eine Panne in der App sei. Trockenfutter für Hunde hat laut ChronoBalance meist zwischen 20 und 30 Prozent Rohprotein.

Dennoch wollte er sein ursprüngliches Versprechen einhalten. Das Ergebnis war zu erwarten: Dem US-Amerikaner gefiel die ungewöhnliche Mahlzeit nicht besonders gut.