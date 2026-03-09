Als Frau sieht, was ihr verstorbener Vater über sie an seine Freundin geschrieben hat, bricht sie in Tränen aus

Omaha (Nebraska, USA) - Seit er tot ist, kämpft sie mit ihrer Trauer. Mary Hackett (31) aus Omaha in Nebraska hat im vergangenen September ihren Vater verloren. Mittlerweile hat die junge Frau extra einen TikTok-Account erstellt, um sich dort mit anderen trauernden Menschen auszutauschen. In der vergangenen Woche fiel ihr eine alte Textnachricht ihres Vaters in die Hände. Diese hatte der Mann 2018 an seine damalige Freundin geschrieben. Allerdings ging es darin nur um Mary - die jetzt zu Tränen gerührt war.

Mary Hackett (31) hat kürzlich eine alte Textnachricht ihres verstorbenen Vaters entdeckt - in der es nur um sie ging. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/merry.hack

"Mein Vater war sehr loyal, großzügig und zuverlässig", erzählte Mary diese Woche in einem Interview mit Newsweek. "Egal, was wir unternahmen, er sorgte immer für gute Laune", fügte sie hinzu. Ihr Verhältnis zueinander sei sehr eng gewesen.

Der Tod ihres Vaters traf die 31-Jährige auch deshalb besonders schwer, weil sie diejenige war, die seinen Leichnam gefunden hatte. Auch sonst ist Marys Familie zersplittert. Ihre einzige Schwester lebt in Kalifornien, ihre Mutter war schon lange von ihrem Vater geschieden, als dieser starb.

Umso wohltuender war es für Mary, jetzt die alte Nachricht zu finden. Darin hatte ihr Vater geschrieben: "Ich habe gerade ein paar Stunden mit Mary verbracht. Wir hatten eine tolle Zeit, ein sehr gutes Gespräch, und wir stehen uns sehr, sehr nahe. Sie ist eine absolut wundervolle junge Frau, und ich bin sehr stolz, ihr Vater zu sein."

Trotz der schönen Worte liegt auch ein Wermutstropfen auf der Nachricht.