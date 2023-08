Als Mutter enthüllt, was sie statt Klopapier zum Abwischen nutzt, sind viele User angeekelt

Statt herkömmlichem Klopapier nutzt eine Familie aus den USA einen Stofflappen zum Saubermachen des Popos. (Symbolbild) © 123RF/pakulinsergey

Die Dame, welche auf TikTok unter dem Pseudonym "tiny_waste" regelmäßig Tipps und Tricks rund um den Umweltschutz postet, sorgte mit einem bestimmten Lifehack für ordentliche Diskussionen im Netz.

In dem Clip erklärt die US-Amerikanerin, dass sie, ihr Mann und ihre Kinder statt Klopapier einen sogenannten "Familienlappen" nach dem Geschäft auf der Toilette verwenden würden. Als die User dabei an nur einen einzigen Lappen für alle Haushaltsmitglieder dachten, kam bei vielen der Würgereiz hoch.

Doch schnell stellte die TikTokerin in einem weiteren Video klar, dass jedes Familienmitglied sein eigenes Wischtuch im Haus habe und dieses nach Benutzung sofort in die Wäsche geworfen werde. "Der Familienlappen ist ein unglücklicher Name für ein Stofftoilettenpapier, das ist gar nicht so eklig, wie es klingt", erklärte "tiny_waste".

Das Toilettenpapier aus Stoff bestehe aus alten Flanell-Hemden oder Weihnachts-Pyjamas. "Wenn ich auf die Toilette gehe, lasse ich das Tuch die ganze Arbeit machen. Ich tupfe mich trocken und werfe das benutzte Tuch in einen Behälter, der später in die Wäsche kommt", erklärte die Umweltschützerin.