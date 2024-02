Aria hat aufgehört, sich zu rasieren: "Männer lieben meinen buschigen Look"

Obwohl die Influencerin, die auf TikTok unter dem Namen "vivalahippieloca" agiert, noch immer in der Öffentlichkeit aufgrund ihres haarigen Looks angestarrt wird, erhalte sie nach eigenen Angaben viele Nachrichten von Frauen, die Körperbehaarung mittlerweile schön finden.

"Frauen mit glatter, haarloser Haut werden überall angepriesen und wir denken, dass Frauen so aussehen sollten. Ich war einmal in einer Beziehung mit jemandem, der behaarte Haut nicht mochte. Ich habe mich weiter rasiert, um ihm zu gefallen. Das würde ich jetzt nicht mehr tun", so Aria gegenüber britischen Medien .

Lydi aus Großbritannien ist ebenfalls ein Fan von Körperbehaarung. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/lydihairy

Seit ihrem 27. Lebensjahr lässt Aria ihre Haare am Körper wachsen. Inspiriert wurde die Mexikanerin von einem Albumcover, auf dem sich die Musikerin Patti Smith mit behaarten Achseln zeigt.

"Ich habe einige Kommentare von Freunden erhalten, die sagen, dass sie sich wünschen, sie könnten aufhören sich zu rasieren, aber sie haben viel zu viel Angst davor, was andere sagen werden. Niemand rasiert sich gern, aber sie tun es für andere, das macht keinen Sinn", erklärt Aria.

In TikTok-Videos zeigt sie selbstbewusst ihre Körperbehaarung und folgt damit einem aktuellen Trend. Auch Lydi, eine TikTokerin aus Großbritannien, bricht alle Schönheitsideale und ist stolz auf ihren unrasierten Körper.

Was andere darüber denken könnten, ist beiden Frauen so ziemlich egal. "In der Öffentlichkeit werde ich vielleicht angestarrt, aber persönlich habe ich noch nie einen negativen Kommentar bekommen. Ich denke, die Menschen sollten ihren Körper generell mehr akzeptieren", so Aria.