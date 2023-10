Frau zeigt sich unrasiert: "Wenn du meinen haarigen Körper nicht magst, hast du Pech!"

Lydi Winter steht zu ihrem behaarten Körper. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/lydihairy

Haarige Körper sind auch schöne Körper - diese Meinung vertritt Lydi Winter und möchte mit ihren Videos andere Menschen, allen voran Frauen, dazu inspirieren, herkömmliche Schönheitsideale zu überdenken.

"Ich bin ein großer Fan von Körperbehaarung! Es hat aber sehr lange gedauert, bis ich mich so wohlgefühlt habe. Ich glaube jedoch, dass es jeder schaffen kann", erklärt die junge Frau auf ihrem TikTok-Profil.

Seitdem setzt sich Lydi dafür ein, dass insbesondere die weiblichen Geschöpfe mehr Mut in Sachen Körperbehaarung beweisen sollen.

Um Andere zu motivieren, präsentiert sich die TikTokerin in ihren Clips am liebsten im Bikini. So wie in einem ihrer Videos, welches mehr als 1,2 Millionen Mal angesehen wurde.

Darin ist zu sehen, wie sich Lydi auf das morgendliche Schwimmen im Meer vorbereitet. Da sie sich in ihrem orangefarbene Bikini präsentiert, ist ihre Körperbehaarung unter den Achseln und im Intimbereich nicht zu übersehen.