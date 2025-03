Baby sieht Mamas Zwillingsschwester wieder: Seine Reaktion ist köstlich

Die kleine Amaya kann kaum glauben, wer da vor ihr steht. © Screenshot/Instagram/@twinclimbers

In einem rührenden Instagram-Video ist zu sehen, wie Nungshi voller Freude ihre eineiige Zwillingsschwester am Flughafen in Indien in Empfang nimmt. Auf dem Arm hat sie ihre Tochter.

Als Amaya das erste Mal seit Langem ihre Tante wiedersieht, scheint sie völlig perplex über die Ähnlichkeit zu ihrer Mama. Mehrfach wechseln ihre entgeisterten Blicke zwischen Tante und Mutter. Währenddessen brechen die beiden Zwillingsschwestern in lautes Gelächter aus.

Als das kleine Mädchen schließlich erkennt, wer ihm gegenübersteht, streckt es liebevoll ihre Hand nach seiner Tante aus. Schnell stellt Tashi ihr Handgepäck ab, um ihre Nichte in die Arme zu schließen.

"Wenn deine Tochter die Zwillingsschwester ihrer Mutter nach einer langen Zeit wiedersieht", lautet die Beschreibung zum witzigen Clip, der bereits mehr als zwölf Millionen Mal geklickt wurde. Zahlreiche User reagierten amüsiert auf Amayas verwirrtes Gesicht.

"Sie war einfach glücklich, zwei von ihnen zu haben", erklärte ein Nutzer das Verhalten des Babys.