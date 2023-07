Biss in den Kopf: Vater kommt heim - sein Angreifer wartet bereits auf der Haustür

Papa Haven greift zur Tür, doch er weiß noch nicht was auf ihn wartet. © TikTok/haven1988

Sein Sohn Stevie Haven stellte die Bilder der Überwachungskamera vor dem Hauseingang auf TikTok, dann ging der Clip viral:

Auf dem Video ist zu sehen, wie sein alter Herr mit einer Flasche in der Hand das Fliegengitter öffnete und nach dem Knauf griff. Scheinbar hatte der Herr jedoch nicht mit der schwarzen Schlange gerechnet, die es sich oberhalb bequem gemacht hatte.

Als er den Biss am Hinterkopf bemerkte, schreckte er zurück und blickte dem schuppigen Tier direkt in die Augen. Plötzlich überkam den Mann die nackte Panik. "Ich wurde gebissen!", schrie er, rannte weg und stolperte in seinem Angstzustand auf den Weg im Vorgarten.

Der Filmschnipsel bekam auf der Social Media Plattform bereits mehr als 34 Millionen Aufrufe. Laut Daily Mail handelte es sich bei dem Schuppenwesen jedoch glücklicherweise um eine nicht giftige Rattenschlange. Der Schock bleibt jedoch.