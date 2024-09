Braut verwandelt altes Secondhand-Kleid in Hochzeitsdress: Das Ergebnis verblüfft alle

Nur 25 US-Dollar kostete das Ballkleid im Secondhand-Laden in Dallas. © Screenshot/TikTok/@adrianbradley8

Der Grund: Hohe Ansprüche und zu wenig Geld. "Eines der größten Hindernisse war mein Budget", erzählte die 26-Jährige in einem Gespräch mit der Daily Mail.

Zunächst suchte Adrian ihr Traumkleid in mehreren Boutiquen, probierte mehr als 60 Kleider an. Doch keines gefiel ihr so richtig. Während eines Familienbesuchs im texanischen Dallas beschloss die US-Amerikanerin gemeinsam mit ihrer Schwägerin in einen Secondhand-Laden auf Schnäppchenjagd zu gehen.

Völlig unerwartet entdeckte sie dort ein in einer Plastiktüte gewickeltes Ballkleid aus Seide. Adrian hatte nur eines im Kopf: Dieses Dress für läppische 25 US-Dollar (umgerechnet rund 22,50 Euro) soll ihre Traumrobe werden!

"Es war einer dieser Momente, in denen man etwas anzieht und es nicht mehr ausziehen möchte", beschrieb die TikTokerin die Situation in ihrem viralen Video.