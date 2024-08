Das kann mit dem kleinen Finger passieren, wenn man sein Handy festhält?!

Bei manch einem sorgte das bereits für eine wahre Deformation des Fingers! In unzähligen Videos sind etliche Verkrümmungen des kleinen Fingers zu sehen, die beim Betrachter automatisch für ein unwohles Gefühl in der eigenen Hand sorgen.

Auf der Videoplattform teilen sie Fotos von ihrem sogenannten "iPhone-Pinky" - also ihrem kleinen Finger, auf dem mehrere Stunden pro Tag das Gewicht ihres Mobiltelefons drückt.

Auch an dieser Hand ist gut ersichtlich, wo normalerweise das Handy liegt. © Screenshot/TikTok/@girlboss4lyfe

Zunächst wird in den Videos der "normale" Finger präsentiert - also der kleine Finger an der anderen Hand, der nicht für das Stemmen des Handys benutzt wird.

Zum Vergleich wird dann die andere Hand eingeblendet oder daneben gehalten. Oftmals zeigen sich die Personen hinter der Kamera äußerst schockiert darüber, wie unterschiedlich ihre kleinen Finger doch aussehen.

Während ein jeder infolge dieser Bilder hektisch die eigene Hand auf Verkrümmungen untersucht, gibt es aber auch gute Nachrichten: das Symptom, dass infolge von übermäßigem Handy-Konsum auftreten kann, ist heilbar.

Eine Physiotherapeutin erklärte gegenüber dem US-Frauenmagazin "Bustle", dass sich die Deformation des kleinen Fingers rückgängig machen lasse, wenn man seine Haltung beim Scrollen entsprechend anpasse und den kleinen Finger entlaste.