Dating-Tipps von Oma: 93-jährige Influencerin begeistert Millionen

USA - Sie versteht sich als "Großmutter des Internets" und gibt auf TikTok all ihre Lebensweisheiten an Jüngere weiter. Damit beweist die 93-Jährige, dass soziale Medien von jedermann genutzt werden können - sogar von der freundlichen Omi von nebenan.

"Unter dem Strich: Er war kein Gentleman. Nicht mein Typ", meint Droniak und bekommt immensen Zuspruch: "Ich habe in diesen wenigen Sekunden so viel gelernt", kommentiert ein TikTok-User.

8,7 Millionen Follower hat Lillian Droniak bereits. Auf TikTok kennt man sie als "Grandma Droniak". Die Rentnerin hat in den USA schon einen so hohen Kult-Status erlangt, dass sie auf der Video-Plattform verifiziert wurde. Davon berichtete jüngst das amerikanische Magazin " Insider ".

Von No-Gos bei Männern und Schminktipps: Mit ihren 93 Jahren kann Oma Droniak in allen Lebenslagen unterstützen. © Bildmontage/Screenshots: TiKTok/grandma_droniak

Im Interview mit der US-Talkshow "Good Morning America" erklärte Droniak, dass sie junge Menschen mit ihren Erfahrungen zum Nachdenken anregen wolle.

"Ich gebe den Dating-Ratschlag, weil ich ihn durchgegangen bin. Sie sind vielleicht zu jung, um darüber nachzudenken", so die 93-Jährige.

"Ich war schüchtern, als ich jung war", fügt sie hinzu. "Und jetzt mache ich manchmal zu viel Ärger."

Die schlagfertige Omi baue darüber hinaus eine Verbindung mit ihren jüngeren Followern auf und fühle sich dadurch vitaler.

"Es gibt mir das Gefühl, jünger zu sein", meint sie. Außerdem betrachte Droniak ihre Follower ein bisschen als eigene Enkelkinder. Frech fügt sie hinzu: "Sie wünschen sich, eine Großmutter wie mich zu haben."

In ihrem neuesten Video antwortet sie einem Fan, der sie fragt, wie man dem Ex am besten aus dem Weg gehe. "Grandma Droniak" führt mehrere Lösungsansätze auf: "Der erste Weg ist, ihn zu blockieren. Er kann dich nicht anrufen, wenn er geblockt ist", trällert sie in dem Clip.

Sollte man dazu noch nicht bereit sein, würden laut Lillian auch ein vorgetäuschter Anrufbeantworter oder Katzenlaute funktionieren, um den Anruf abzuwimmeln: "Miau, Miau, Miau!"