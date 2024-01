"Denk an die Mädchen": Pärchen rastet am Flughafen aus - Hund zittert vor Angst

Charlotte (Florida/USA) - Ein homosexuelles Pärchen aus Florida erlitt am Flughafen einen vollständigen Nervenzusammenbruch! Der Grund: Sie kamen nicht rechtzeitig zu ihren "Girls". Die Mädchen sind ihre zwei Hunde.

Die Situation im Terminal war äußerst angespannt. © Screenshot/TikTok/izzzjson

Bei dem Paar handelte es sich um Dustin Miller (42) und seinen Ehemann Anthony Thorne (40), wie die Daily Mail ermitteln konnte.

Das Pärchen wollte einen Flug nach Fort Lauderdale (Florida/USA) erwischen, bei dem es aber offenbar Probleme und somit Verzögerungen gab. Dies schien die beiden stinksauer zu machen.

Zwar sind die genauen Gründe für den Wutausbruch nicht bekannt. Ein Video des Vorfalls ging seither jedoch auf der Video-Plattform TikTok viral.

Darauf zu sehen ist Dustin Miller, der sich in Richtung anderer Flugreisender dreht und schreit: "American Airline hat uns verar****!". Sein Ehemann fleht ihn dabei immer wieder an, an ihre "Mädchen" zu denken.

Bei den Mädchen handelte es sich um die Hunde des Paares: Shelby und Dolly.