Knirps soll Hochzeit seiner Eltern verlassen: Als Musik ertönt, schlägt seine große Stunde

Flotte Sohle und ganz viel Taktgefühl bewies der Junge auf der Hochzeitsparty zu später Stunde. © Screenshot/TikTok/corypea

Der fetzige Popsong "Turn Down for What" von den beiden Rapper-Ikonen DJ Snake (38) und Lil Jon (53) wurde kurzerhand zur eigenen Version uminterpretiert und so hüpfte und groovte der Knirps voller Leidenschaft über das Parkett.

Der nur 19-sekündige Clip, welcher von McCleans Tante "corypea" auf TikTok geteilt und in den sozialen Medien in Windeseile die Runde machte, stellte das eigentliche Event natürlich in den Schatten.

Insbesondere Vater Jim war von den ungeahnten Talenten seines Sohnes hellauf begeistert und zückte ebenso die Kamera, um die lustige Sequenz im virtuellen Familienalbum zu verewigen.

"Alle hatten einen Riesenspaß dabei, ihm zuzuschauen, und er war als Erster auf der Tanzfläche. Sekunden nachdem ich angefangen hatte, ihn aufzunehmen, bemerkte er mich, rannte herüber, schnappte mir das Telefon, machte sein Ding und gab es mir dann zurück, als er fertig war", berichtete der stolze Papa gegenüber Newsweek.