Frau freundet sich mit altem Ehepaar an: Dann passiert etwas Herzerwärmendes

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Als Colleen Bordeaux (39) in ihr neues Zuhause mit ihrem Ehemann zog, machte sie es sich zur Aufgabe, sich ihren neuen Nachbarn vorzustellen. Was kurz darauf passierte, hatte sie zu diesem Zeitpunkt sicher nicht kommen sehen.

Shirley Dionzon (90) ist ganz vernarrt in den kleinen Ryder. © Instagram/Screenshot/colleenbordeaux

Wie sie in einem kurzen Instagram-Video verriet, sind sie und das ältere Ehepaar von Gegenüber, bestehend aus Shirley (90) und Ken Dionzon (92), mittlerweile beste Freunde geworden.

"Wir haben hier in Los Angeles keine Familie", erklärte die junge Frau gegenüber Newsweek. "Dass wir Shirley und ihren Ehemann Ken direkt bei uns haben [...] ist einfach nur wundervoll."

Und das vor allem aktuell: So sind Colleen und ihr Partner nämlich kürzlich Eltern eines kleinen Jungen namens Ryder geworden. Und die ersten Monate mit dem kleinen Wonneproppen waren nicht immer rosig.

Zwar kam Colleens Mutter für etwa zwei Wochen vorbei, um ihrer Tochter tatkräftig unter die Arme zu greifen. Als sie dann jedoch wieder in die Heimat zurück fuhr, fiel die 39-Jährige in ein Loch.

"Das war der schlimmste Tag nach der Geburt", erinnert sie sich zurück. Somit war es ein wahrer Segen, dass Shirley der kleinen Familie sofort zur Hilfe eilte. Und das trotz ihres fortgeschrittenen Alters.