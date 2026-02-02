Frau findet Traumschuhe: Als sie den Preis der Luxus-Stiefel sieht, steigen ihr Tränen in die Augen

USA - Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich ein wahnsinniges Schnäppchen in ihrem lokalen Secondhand-Laden entdeckte.

Gleich zwei Paar durfte die junge Frau mit nach Hause nehmen. © TikTok/Screenshot/plips1990

"Ihr könnt alle nach Hause gehen", schrieb sie in ihren neuesten TikTok-Clip, "ich habe 'das Trödeln' offiziell gewonnen!"

Dabei zeigte sie ein paar schwarzer Boots mit silbernem Reißverschluss, die sie in einem der Regale entdeckt hatte.

"Oh mein Gott", keuchte sie auf, während sie die Marke der Schuhe überprüfte. Dabei handelte es sich nämlich um ein Paar des italienischen Luxus-Leder-Händlers Guidis.

Im Original kosten diese Stiefel etwa 1455 Euro. Kein Wunder also, dass die TikTok-Nutzerin Schnappatmung bekam, als sie den Preis für das bereits getragene Paar entdeckte: Umgerechnet verlangte der Secondhandladen dafür gerade einmal 7,40 Euro!

Und als wäre das nicht schon verrückt genug, standen in dem Regal nicht nur ein schwarzes Paar Guidi-Stiefel in ihrer Größe - sondern auch noch ein zweites Paar in der Farbe weiß!