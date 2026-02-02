Frau findet Traumschuhe: Als sie den Preis der Luxus-Stiefel sieht, steigen ihr Tränen in die Augen
USA - Eine junge Frau konnte ihren Augen kaum trauen, als sie kürzlich ein wahnsinniges Schnäppchen in ihrem lokalen Secondhand-Laden entdeckte.
"Ihr könnt alle nach Hause gehen", schrieb sie in ihren neuesten TikTok-Clip, "ich habe 'das Trödeln' offiziell gewonnen!"
Dabei zeigte sie ein paar schwarzer Boots mit silbernem Reißverschluss, die sie in einem der Regale entdeckt hatte.
"Oh mein Gott", keuchte sie auf, während sie die Marke der Schuhe überprüfte. Dabei handelte es sich nämlich um ein Paar des italienischen Luxus-Leder-Händlers Guidis.
Im Original kosten diese Stiefel etwa 1455 Euro. Kein Wunder also, dass die TikTok-Nutzerin Schnappatmung bekam, als sie den Preis für das bereits getragene Paar entdeckte: Umgerechnet verlangte der Secondhandladen dafür gerade einmal 7,40 Euro!
Und als wäre das nicht schon verrückt genug, standen in dem Regal nicht nur ein schwarzes Paar Guidi-Stiefel in ihrer Größe - sondern auch noch ein zweites Paar in der Farbe weiß!
Schnäppchenjägerin teilt Fund auf TikTok
Follower zweifeln an der Echtheit der Marken-Stiefel
"Ich habe wirklich so gezittert", schrieb die junge Frau in die Caption des Videos, das bereits mehr als 180.000 Mal angesehen wurde. Eine Reaktion, die ihre Follower leider nicht ganz nachvollziehen konnten.
Innerhalb kürzester Zeit wurde die Kommentarspalte mit gleich mehreren Nachrichten gefüllt, die allesamt an der Echtheit der Schuhe zweifelten.
"Ich glaube, die Sohlen sehen normalerweise anders aus", schrieb ein User. Ein anderer: "Meiner Meinung nach sehen sie nicht echt aus, aber trotzdem ganz cool."
Die Schnäppchenjägerin machte sich daraus allerdings gar nichts. "Vielleicht sind es Fake-Guidis, aber es ist trotzdem ein Bombenfund", schrieb sie unter das Video. Einem Follower antwortete sie schließlich noch: "Es könnte mir nicht egaler sein. Die Stiefel sehen trotzdem so episch aus!"
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/plips1990 (2)