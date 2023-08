Erste Fahrt mit dem Schulbus: Fünfjähriger bei mehr als 40 Grad am falschen Halt abgesetzt!

Der Fünfjährige und ein weiteres Kind wurden bei mehr als 40 Grad am falschen Halt herausgelassen. Es war ihre erste Fahrt mit einem Schulbus in Oklahoma, USA.

Von Dana-Jane Kruse

Oklahoma (USA) - Eine Mutter in Oklahoma in den USA erlebte einen wahr gewordenen Albtraum, als sie erfuhr, dass man ihren fünfjährigen Sohn auf seiner ersten Fahrt mit dem Schulbus an der falschen Haltestelle abgesetzt hatte. Und das bei mehr als 40 Grad Außentemperatur.

Gut acht Kilometer von der falschen Haltestelle entfernt machte sich der fünfjährige Sohn von Kelly Mullholland auf die Suche nach seiner Mama. Der Schulbus-Fahrer hatte den Jungen und ein weiteres Mädchen am falschen Stopp herausgelassen. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/kellymulholland95 Wie die US-Zeitung New York Post berichtete, veröffentlichte Kelly eine Türklingelaufnahme ihres Sohnes auf TikTok. Er weinte und flehte um Hilfe, nachdem man ihn am falschen Stopp abgesetzt hatte. "Hilfst du mir, meine Mama zu finden?", schluchzte der Fünfjährige, der sich bei mehr als 40 Grad in einer fremden Nachbarschaft orientieren musste. "Fast eine Stunde, nachdem sie abgesetzt werden sollten, sah ich endlich den Bus, also stieg ich aus meinem Auto und ging zur Straßenecke, um ihn zu treffen", begann Kelly ihre Schilderungen. TikTok Beliebter Influencer ist tot: Polizei geht von Mord aus! Doch als sie ihren Sohn und ein weiteres Kind von der Haltestelle abholen wollte, stieg niemand aus. "Der Busfahrer öffnete die Tür und das Erste, was aus seinem Mund kam, war: 'Oh, sollten in diesem Bus Ihre Kinder sein?' Vollständiger. Panik. Modus", so die junge Mutter.

Fünfjährige unternehmen langen Fußmarsch durch die Hitze

Die hochschwangere Kelly Mullholland machte sich bei mehr als 40 Grad auf die Suche nach den zwei verloren gegangenen Fünfjährigen. © Bildmontage/Screenshot: TikTok/kellymulholland95 Wo ihr Sohn und das zweite Kind - die Tochter ihres Partners - seien, wusste der Busfahrer nicht. Ältere Kinder im Bus erinnerten sich jedoch, gesehen zu haben, wie die beiden Vorschüler an der vorherigen Haltestelle ausgestiegen waren - gut acht Kilometer vom eigentlichen Stopp entfernt. "Unten an der Ecke, da unten", sagten die Kinder im Bus zu der aufgelösten Mutter, als der Busfahrer keine Angaben zu Straßennamen oder dem genauen Ort der Haltestelle machen konnte. Also stieg Kelly in ihr Auto, fest entschlossen, die beiden Kinder zu finden. Dann hielt plötzlich ein Nachbar neben ihr an, fragte sie, ob sie auf der Suche nach Kindern sei. TikTok Tragischer Hintergrund: Mutter weint vor Freude, weil ihr Sohn in den Puff gebracht wird "Er hat mir gesagt, welche Straßen es sind und ich rannte dorthin und stellte fest, dass sie dort nicht mehr sind", sagte Kelly. Mit der Hilfe weiterer Nachbarn in der Gegend konnte die junge Mutter die Spur der beiden Kinder nachverfolgen, die auf der Suche nach ihrem Zuhause weitere acht Kilometer durch die Hitze gelaufen waren.

Vorerst keine Fahrten mit dem Schulbus