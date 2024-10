Fahrendes Auto explodiert auf Frankfurter Mainbrücke: Das ist passiert!

Frankfurt am Main - Eine heftige Explosion auf der Frankfurter Osthafenbrücke samt riesigem Feuerball, der weithin sichtbar war: Diese Szenen spielten sich im Dezember 2023 ab und sorgten für Zündstoff im Netz. Erst jetzt ist klar, was damals genau passierte.

Mit den Worten "Breaking News!!! Frankfurts Mafia Boss erledigt!!!" und "Bandenkrieg in Frankfurt" versah der Accountbetreiber sein Kurzvideo.

Satte zwei Millionen Aufrufe erreichte der kurze Clip, den Livestreamer Ghost hochlud, bis heute und viele fragten sich aufgrund der martialischen Bilder natürlich, was es denn damit auf sich hatte.

Ein TikTok-Video eines fahrenden Autos, das plötzlich mitten auf der Osthafenbrücke über dem Main explodierte und in Flammen aufging, verbreite sich im Dezember vergangenen Jahres rasend schnell.

Alle "Tatort"-Fans werden es schon erahnen: Das heftige Detonationsvideo zeigt die Abschlussszene aus dem Frankfurt-Krimi, der am vergangenen Sonntag (29. September/20.15 Uhr) in der ARD ausgestrahlt wurde.

"Es grünt so grün, wenn Frankfurts Berge blüh'n" heißt der Streifen, in dem die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix, gespielt von Margarita Broich (64) und Wolfram Koch (62), ihren letzten Auftritt also mit einer gebührenden Explosion feierten.

Ersetzt wird das Ermittler-Duo zukünftig von Melina Foroutan (48) und Edin Hasanović (32), die das neue Frankfurter Tatort-Team bilden und bereits im Herbst dieses Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. Ihr Fokus wird dabei auf sogenannten Cold Cases liegen.