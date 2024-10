Israel-Hasserin will gegen Restaurant vorgehen: Als sie die Wahrheit erfährt, wird sie kleinlaut

Weil sie die Dekoration eines Restaurants mutwillig zerstörte, muss sich eine aufgebrachte Anti-Israel-Aktivistin vor Gericht verantworten.

Von Adrian Schintlmeister

Montclair (New Jersey/USA) - Weil sie die Dekoration eines Restaurants mutwillig zerstörte und auch sonst ganz schön daneben lag, sieht sich eine US-Amerikanerin reichlich Spott und Häme ausgesetzt. Hintergrund ist einmal mehr der Konflikt in Nahost.

Das Restaurant-Personal reagierte irritiert. © Montage: TikTok/ambamelia Als sie das blau-weiße Fähnchen an einem Gyros-Restaurant sah, wurde die Aktivistin richtig sauer und schritt zur Tat. Amber Matthews (23), die sich bei TikTok Ambamelia nennt, ließ es sich nicht nehmen, zu filmen, wie sie das Ärgernis herunterriss, auf den Fahnen herumtrampelte und das Restaurantpersonal zur Rede stellte. "Free Palastine, du S*******!", blaffte die Frau eine irritierte Mitarbeiterin an. "Völkermord!", hörte man die Aktivistin im mittlerweile viral gegangenen TikTok schreien. TikTok Frau geht mit Dashcam-Aufnahmen viral: Knallten hier Betrüger in ihr Auto? "Bist du stolz auf deine Herkunft?", wollte Amber Matthews von der Frau wissen. "Seht euch diesen S***** an!", pöbelte sie und zeigte auf die ramponierte Fahnen-Girlande. Sie sei gegen "Zionismus", wütete die aufgebrachte Aktivistin. Doch was die hysterische Israel-Hasserin nicht wusste: Weder das Restaurant noch die Fahnen waren israelisch – sondern griechisch. Die 23-Jährige hatte sich vertan. Dumm gelaufen. Kaum zu glauben: Das Personal von "Eli's Gyros" nahm den Ausraster gelassen hin. Der Koch trat an die zornige Frau heran und erklärte ihr behutsam, dass man die Aufregung nicht verstehen könne, man sei doch griechisch. "Was? Wirklich? Oh, ich dachte, es wäre Israel – mein Fehler", musste sich die Aktivistin kleinlaut eingestehen. "Oh S****** … es sah aus wie Israel." Amber Matthews haute ab, bevor die alarmierte Polizei am Restaurant eintraf.

Die Frau verwechselte die israelische (links) mit der griechischen Flagge (rechts). © Montage: 123rf/donaveh, 123rf/domicilemedia

