Fast 26 Jahre am Stück schwanger: Diese TikTokerin hat 15 Kinder

Bei TikTok gibt "MommaHona" Einblicke in ihr Leben mit 15 Kindern. © Montage: Screenshot/TikTok/mommahona15

2003 und 2017 hat sie sich eine kleine Pause gegönnt. In der restlichen Zeit zwischen 1993 und 2019 war "MommaHona" quasi permanent schwanger, wie die Amerikanerin ihrer Community in einem TikTok-Video verriet.

Bestens gelaunt und voller Energie tanzt die 15-fach-Mama dabei zu einem vergnügten Song mit dem Refrain "I am your mother, you listen to me" in ihrem Schlafzimmer umher und strahlt in die Kamera, während sie all die Jahre zwischen 1993 und 2019 einblendet, in denen sie schwanger war.

Demnach liegt die Schwangerschaft mit Baby Nummer eins inzwischen bereits 30 Jahre zurück, während ihr jüngster Sprössling gerade mal vier Jahre alt ist.



"MommaHonas" Follower scheinen ihren Geburten-Marathon kaum fassen zu können und zollen der TikTokerin Respekt: "Sie sieht nach 15 Kindern besser aus als ich nach einem", witzelt eine Userin, während viele andere begeistert sind, wie "frisch" und "gut gelaunt" sich die Vollzeit-Mama präsentiere.

Doch nicht nur, dass die Amerikanerin fast 26 Jahre am Stück ununterbrochen schwanger war, sorgt in der Kommentarspalte unter ihrem fröhlichen Tanzvideo für Diskussionen, auch die Frage nach der Finanzierung und Organisation ihres Lebens mit 15 Kindern beschäftigt ihre Follower.