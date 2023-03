Filter-Schwindel! Experten warnen vor TikTok-Filter "Bold Glamour"

TikTok - Mit dem neuen Filter von TikTok kann man sein Aussehen so realistisch verändern, dass keiner mehr einen Unterschied merkt. Experten warnen vor einer Verzerrung des Selbstbildes.

Diese Userin verdeutlicht die Wirkung des neuen Filters "Glamour Bold" (r.) bei TikTok. © montage:tiktok/anamariazamzam

Ein neuer Schönheitsfilter geht gerade bei TikTok viral!

Mit "Bold Glamour" kann man sein Aussehen so verändern, dass keiner mehr sagen kann, was echt ist und was fake:



Bis zum 8. März hatte der Filter über 2,8 Millionen Videos auf TikTok und mehr als 390 Millionen Menschen sahen sich Videos mit dem Hashtag "Bold Glamour" an, berichtet das Magazin Insider.



Eine Userin verdeutlicht den Unterschied im Video - und Experten warnen.