Frau bekommt Nachricht von ihren Kollegen - kurz darauf rutscht ihr das Herz in die Hose

USA - Eigentlich fing alles ziemlich nett an ...

Das war fies ... Allysas Kollegen nahmen sich versehentlich beim Lästern über sie auf - und schickten es an die junge Frau. © TikTok/Screenshot/yeehawslah

Als Allysa vor wenigen Tagen eine Nachricht auf ihre Mailbox bekam, dachte sie sich dabei nichts Böses.

Am anderen Ende der Leitung: eine Kollegin, die ihr eine simple Frage stellte.

"Hey, Allysa, hier ist Jocelyn von Torrid [der Arbeitsplatz]", erklingt die Stimme der Dame seither in einem kurzen Video auf TikTok. "Ich ruf nur an, um zu fragen, wie es dir geht und ob du schon weißt, wann du in etwa kommst. Ruf mich gern zurück und gib Bescheid. Das wäre lieb."

Anschließend verabschiedet sich Allysas Kollegin kurz. So weit, so gut - doch damit endet die Aufnahme nicht.

"Ich mag ihre Mailbox nicht", verkündet sie schließlich einer weiteren Mitarbeiterin gegenüber, die ihr sofort zustimmt: "Ich auch nicht."

Es scheint, als hätten die beiden nicht mitbekommen, dass sie noch immer in der Leitung saßen.

"Oh Gott, das war gerade so unangenehm", lästern die zwei weiter, bezeichnen die Ansage als merkwürdig. "Das überrascht mich, im Bewerbungsgespräch hat sie einen guten Eindruck gemacht", so eine der beiden weiter.