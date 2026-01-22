Mutter lässt Baby allein am Strand und geht schwimmen: Jetzt wehrt sie sich gegen Kritik
Brisbane (Australien) - Ein TikTok-Video von Mama-Influencerin Renée (28) ist nicht nur mit fünf Millionen Aufrufen zum viralen Hit geworden, sondern hat auch noch ordentlich für Diskussionen unter den Usern gesorgt.
Zu sehen ist die 28-Jährige an einem Strand in Australien mit ihrem Baby. Plötzlich stellt sie ihr Handy zum Filmen auf, geht in Richtung des Wassers und stürzt sich in die Fluten - ihr Säugling bleibt allerdings allein auf der Decke liegen.
In dem 21-sekündigen Clip erscheint die Frage, die sich an die Zuschauer richtet: "Könnt ihr kurz auf mein Baby aufpassen, während ich schwimmen gehe? Danke." Anschließend kehrt die frischgebackene Mutter zurück und nimmt ihr Kind auf den Arm.
In der Voraussicht, dass einige Personen die Aufnahme vermutlich falsch verstehen könnten, machte Renée noch eine kleine Anmerkung in der Videobeschreibung: "Er wurde beaufsichtigt. Niemand klaut hier Babys, bitte seht es als Scherz. Ich hätte das auch nicht mit meinem ersten Kind getan, aber das zweite Mal mache ich Dinge anders."
Doch die Erklärung ihres Verhaltens juckte viele Follower offenbar nicht. In der Kommentarspalte entwickelte sich ein regelrechter Shitstorm.
Mutter lässt Baby am Strand allein und filmt alles: TikTok-Video erntet Shitstorm
TikTok-Nutzer entsetzt vom Verhalten der Mutter
Schon allein der Kommentar "Das muss ein Scherz sein, oder?" erhielt mehr als 56.300 Likes und macht deutlich: Die TikTok-Community versteht hier absolut keinen Spaß.
Viele Nutzer verurteilten das Verhalten der Influencerin scharf und forderten sie auf, so etwas nicht noch einmal zu wiederholen. "Ich hoffe, das ist fake" oder "In Italien ist das illegal", lauteten weitere kritische Stimmen.
Gegenüber der Daily Mail stellte Renée klar, dass sie ihren kleinen Sohn während ihrer Abwesenheit von einer anderen Mutter beaufsichtigen ließ. "Ich fühlte mich sehr wohl dabei, ihn dort zu lassen. Nicht nur, weil sie auf ihn aufpasste, sondern weil mein Partner und ich vom Wasser aus zuschauten."
Die zweifache Jungs-Mama hätte mit ihrem Video nur einen TikTok-Trend nachahmen wollen, in dem Menschen ihre Haustiere filmen und dabei die Follower fragen, ob sie kurz aufpassen könnten.
Der Schuss ging wohl nach hinten los ...
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/@renee_n_ (2)