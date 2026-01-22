Mutter lässt Baby allein am Strand und geht schwimmen: Jetzt wehrt sie sich gegen Kritik

Brisbane (Australien) - Ein TikTok-Video von Mama-Influencerin Renée (28) ist nicht nur mit fünf Millionen Aufrufen zum viralen Hit geworden, sondern hat auch noch ordentlich für Diskussionen unter den Usern gesorgt.

Mama-Influencerin Renée (28) wollte einen TikTok-Trend nachahmen und bekam jede Menge böse Kommentare. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/@renee_n_ (2)

Zu sehen ist die 28-Jährige an einem Strand in Australien mit ihrem Baby. Plötzlich stellt sie ihr Handy zum Filmen auf, geht in Richtung des Wassers und stürzt sich in die Fluten - ihr Säugling bleibt allerdings allein auf der Decke liegen.

In dem 21-sekündigen Clip erscheint die Frage, die sich an die Zuschauer richtet: "Könnt ihr kurz auf mein Baby aufpassen, während ich schwimmen gehe? Danke." Anschließend kehrt die frischgebackene Mutter zurück und nimmt ihr Kind auf den Arm.

In der Voraussicht, dass einige Personen die Aufnahme vermutlich falsch verstehen könnten, machte Renée noch eine kleine Anmerkung in der Videobeschreibung: "Er wurde beaufsichtigt. Niemand klaut hier Babys, bitte seht es als Scherz. Ich hätte das auch nicht mit meinem ersten Kind getan, aber das zweite Mal mache ich Dinge anders."

Doch die Erklärung ihres Verhaltens juckte viele Follower offenbar nicht. In der Kommentarspalte entwickelte sich ein regelrechter Shitstorm.