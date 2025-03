Frau findet Windeln in Secondhand-Laden: Aus diesem Grund ist sie überglücklich

Cleveland (Ohio/USA) - Wer hätte das gedacht? Als Heather in einem Secondhand-Laden kürzlich eine Packung alter Windeln entdeckte, wusste sie sofort, dass es sich hierbei um einen echten Glücksfund handelte.

Heather freute sich riesig, als sie die Windelpackung entdeckte. © TikTok/Screenshot/cosmicdealheather (2)

Diese waren von der Marke "Depend" und zu Heathers Vergnügen aus dem Jahr 1993. Das heißt, sie sind bereits mehr als drei Jahrzehnte alt.

Doch warum freut sich die junge Frau so über eine Packung Babywindeln?

In einem Video, das sie seither auf ihrem TikTok-Account gepostet hat, erklärt sie, dass dieses Produkt bereits alt genug ist, um als Vintage zu gelten. Und das macht es tatsächlich sehr wertvoll.

So gibt es weltweit eine ganze Menge an Sammlern, die nach Windeln, egal ob für Kinder oder für Erwachsene, Ausschau halten. Und je älter diese sind, desto tiefer sind sie bereit, dafür in die Tasche zu greifen.

Um ihren Followern genau das zu beweisen, teilte Heather ein Screenrecording von einem Onlineportal, auf dem die Windeln gehandelt werden. Und tatsächlich: Dort kosten die Packungen mehrere Hundert bis Tausend US-Dollar.