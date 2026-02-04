Frau freundet sich mit altem Ehepaar an: Dann passiert etwas Herzerwärmendes
Los Angeles (Kalifornien/USA) - Als Colleen Bordeaux (39) in ihr neues Zuhause mit ihrem Ehemann zog, machte sie es sich zur Aufgabe, sich ihren neuen Nachbarn vorzustellen. Was kurz darauf passierte, hatte sie zu diesem Zeitpunkt sicher nicht kommen sehen.
Wie sie in einem kurzen Instagram-Video verriet, sind sie und das ältere Ehepaar von Gegenüber, bestehend aus Shirley (90) und Ken Dionzon (92), mittlerweile beste Freunde geworden.
"Wir haben hier in Los Angeles keine Familie", erklärte die junge Frau gegenüber Newsweek. "Dass wir Shirley und ihren Ehemann Ken direkt bei uns haben [...] ist einfach nur wundervoll."
Und das vor allem aktuell: So sind Colleen und ihr Partner nämlich kürzlich Eltern eines kleinen Jungen namens Ryder geworden. Und die ersten Monate mit dem kleinen Wonneproppen waren nicht immer rosig.
Zwar kam Colleens Mutter für etwa zwei Wochen vorbei, um ihrer Tochter tatkräftig unter die Arme zu greifen. Als sie dann jedoch wieder in die Heimat zurück fuhr, fiel die 39-Jährige in ein Loch.
"Das war der schlimmste Tag nach der Geburt", erinnert sie sich zurück. Somit war es ein wahrer Segen, dass Shirley der kleinen Familie sofort zur Hilfe eilte. Und das trotz ihres fortgeschrittenen Alters.
Auf Instagram berichtete Colleen von der außergewöhnlichen Freundschaft
Colleen möchte keine Mama-Freunde in ihrem Alter
So kam die 90-Jährige jeden Tag vorbei, um nach dem Trio zu sehen, brachte ihnen frischgekochte Mahlzeiten und erledigte kleine Aufgaben im Haushalt für ihre Freunde.
"Es war wundervoll, Shirley an meiner Seite zu haben, als ich gleichzeitig Mutter und Unternehmerin wurde, denn sie war immer da", erklärte sie weiter. Während ihrer Schwangerschaft hatte sich Colleen nämlich noch selbstständig gemacht. Somit hat sie rund um die Uhr immer etwas zu tun.
Zwar wird der Neumama ständig von allen Seiten empfohlen, mit anderen Eltern in ihrem Alter in Kontakt zu treten. Davon hält sie allerdings nichts - zumindest nicht, seitdem sie ihre Nachbarn kennt.
"Ich brauche keine anderen Mütter, die einfach nur beschäftigt und überfordert sind", berichtete sie weiter. "Ich brauche wunderbare Damen im Ruhestand wie Shirley in meinem Leben, die mir auch etwas von ihrer Lebensweisheit vermitteln können."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/colleenbordeaux (2)