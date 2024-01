Frau geht auf erstes Date im Jahr 2024 – was ihr Gegenüber dann macht, lässt sie sprachlos zurück

USA - In einem kurzen Video, das sie auf TikTok veröffentlicht hat, berichtet Annie Goodwin ihren Followern von ihrem ersten – und vermutlich auch letztem – Date im Jahr 2024.

"Falls ihr einen Grund braucht, [Eure Datingapp] zu löschen", verkündete Annie Goodwin in ihrem Video. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/anniebadlose (2)

Dieses verlief nämlich ganz und gar nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte.

Bereits vor dem Treffen ging nämlich eine Sache gewaltig schief: Ihr Auto ließ sich nicht starten.

Somit hatte sie keine andere Möglichkeit, als ihre Verabredung zu bitten, sie abzuholen.

"So etwas mache ich eigentlich nicht, aber ich hatte keine Wahl", erklärte sie in dem Clip.

In einem zweiten Abschnitt des Videos saß die junge Frau schließlich in einem Restaurant und starrte entgeistert in die Kamera. "Er ist ins Badezimmer gegangen und kam einfach nicht mehr zurück."

Tatsächlich war der Mann, nachdem er sein Getränkt geleert hatte, einfach verschwunden – und hatte Goodwin nicht nur auf der Rechnung sitzen lassen. Außerdem wusste er genau, dass die junge Frau kein Auto hatte. Dennoch ließ er sie zurück, ohne ihr eine Option zu hinterlassen, wie sie am besten wieder nach Hause kommen könnte.

"Das war also mein allererstes Date 2024", verkündete sie in die Kamera, bevor sie hinzufügte: "Und das wird auch das letzte gewesen sein."