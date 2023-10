Frau glaubt, sie betritt Ferienwohnung - als sie die Wahrheit erfährt, bricht sie in Tränen aus

Als dies auch Wanda realisiert, bricht sie in Tränen aus, während sie immer und immer wieder den Namen ihrer Tochter ruft. Diese eilt ihrer Mutter entgegen und zieht sie eng in ihren Arm, ein breites Lächeln im Gesicht.

Doch tatsächlich! Die vergangenen Monate hat Nyomi heimlich all ihr Herzblut in das Bauen ihres Eigenheims gesteckt.

So steht in der angeblichen Ferienwohnung eine Trennwand, die sie ihrer Tochter kürzlich geschenkt hat. Kaum kommt sie ins Wohnzimmer, fällt ihr ein Bild auf, welches die junge Frau bereits seit mehr als zehn Jahren besitzt.

...und war kurz darauf sprachlos. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/nyomispeaks (2)

Mittlerweile wurde der Clip bereits mehr als 3,8 Millionen Mal angesehen und der Kommentarbereich quillt nur so über vor Herzchen-Emojis.

Einige Nutzer fragten sich jedoch, wie Nyomi es geschafft hat, den Bau eines Hauses so lange für sich zu behalten.

Dies beantwortete Wanda seither selbst in Form eines kurzen Kommentars: "Ich lebe in Virginia, Nyomi in Jacksonville in Florida", schrieb sie dort – Mutter und Tochter trennen also fast 1000 Kilometer.

Über die positiven Reaktionen zu dem Video freute sich Wanda besonders: "Vielen Dank an alle, die uns nur das Beste wünschen!"