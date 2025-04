Frau hat Horror-Date - was danach passiert, bringt sie zum Lachen

New York (USA) - Dieses Date verlief ganz anders, als es sich eine junge Frau vorgestellt hatte. Glücklicherweise kann sie heute darüber lachen.

Val Parker berichtete lachend von ihrem Horror-Date. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/askafuckboy (2)

Wie die Komikerin Val Parker in einem Video auf TikTok verriet, hatte sie sich kürzlich mit einem Herrn in einer Bar verabredet. Und dieses Treffen verlief von Anfang an äußerst merkwürdig.

So hatte sie sich extra beeilt und war fünf Minuten früher da gewesen - nur um den Typen bereits mit einem Getränk in der Hand an einem Tisch sitzen zu sehen.

Für Val stand fest: Das war seine Masche, um sicherzugehen, dass er ihr nichts ausgeben musste. Und dieser Verdacht erhärtete sich kurz darauf auch noch.

Kaum war die junge Frau nämlich auf ihr Date zugegangen, fragte dieses sie, ob sie etwas trinken wollte. Als sie lächelnd bejahte, zeigte er in Richtung des Bartresens und gab ihr zu verstehen, dass sie sich etwas bestellen solle. Sehr charmant.

Nachdem Val sich ihren Drink selbst besorgt hatte, kam sie zurück zu dem Tisch und setzte sich. Dabei fielen ihrem Gegenüber fast die Augen aus dem Kopf. Sprachlos starrte er sie einen Moment an und murmelte vor sich hin, dass ihm so etwas noch nie passiert sei.

Der Grund für sein Entsetzen: Val hatte sich anstatt eines alkoholischen Getränks lediglich ein Wasser bestellt.