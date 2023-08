Frau ist total sprachlos, als sie ihren Platz im Flugzeug sieht

Schweden - Als US-Amerikanerin musste sie in Europa sicher manch einen Kulturschock verdauen. Doch in diesem Fall war nicht nur Megan völlig perplex, als sie auf einem Flug in Schweden ihren Sitzplatz sah. Auch einige deutschsprachige TikTok-Nutzer staunten nicht schlecht. Das Video, in dem die kuriose Sitzanordnung in dem Flieger zu sehen ist, haben seit Mitte Juli bereits 7,7 Millionen Menschen auf TikTok angeklickt.