"Ruf die Polizei!": Frau ist schockiert, als sie sieht, was ihr Vermieter an ihrer Tür befestigt hat

Diese Frage stellte sich TikTok-Nutzerin "myhoneysmacks" kürzlich, als sie an ihrer Wohnung ankam und dort eine äußerst kuriose Entdeckung machte. Neben ihrer Tür hatte ihr Vermieter nämlich einen wichtigen Zettel befestigt.



Doch dafür hatte er nicht etwa Klebeband oder eine Reißzwecke benutzt. Stattdessen schien er den Brief lediglich an die Wand gehalten zu haben, bevor er ein Messer dagegen rammte. Und genau dieses steckte noch immer neben dem Apartment der jungen Frau.

"Warum um alles in der Welt würde mein Vermieter eine Nachricht derartig an meiner Tür befestigen?", murmelt sie in einem Video auf ihrem TikTok-Account, in dem sie die bizarre Situation abfilmte.

"Ich weiß nicht, was er mit damit sagen möchte, aber es sieht aus wie eine Todesliste", fügte sie außerdem hinzu. Anschließend fragte sie ihre mehr als 50.000 Follower, ob diese jemals etwas Ähnliches erlebt haben.